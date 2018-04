Portage Judo Club home tourney results

It was a busy Saturday of fighting in Portage.

The Portage Judo Club hosted their home tournament Saturday at the BDO Centre in Portage la Prairie and hundreds of fighters from across the province made the trip out to take part.

"We had 126 competitors make it out for our event," says judo coach, Brian Case. "47 fighters were from Portage alone and they had a great day. We finished with 29 medals out of a possible 33 we were shooting for and then we had 14 more fighters take part in the U-10 intro division."

You can find all the results from the event below.

U12 –30 kg

1) Jonathan Kroeker – Brandon

2) William Wang – Nakamura

3) Masaya Vlassoff – Dryden

U 12 –36 kg

1) Avery Harrison – Portage

2) Nicol Mesougnik – U of M

3) Lachlan Patten – Selkirk

4) Damien Merick – Portage

U12 –33 kg

1) Alex Popov – Wolseley

2) Xavier Reynante – Nakamura

3) Serena Hill – Steinbach

U12 –50Kg

1) Aiden Sofronio – Inner City

2) Riley Jorgensen – Southwest

3) Ryder Maryniuk – Portage

U12 – 42Kg

1) Ronen Atenzon – West Kildonan

2) Cole Newing – Brandon

3) Gage Brown – J+M

U12 -45kg

1) Kingston Ballantyne – Pfeffer Judo Club

2) Ethan Cousins – Portage

3) Cooper Brown – J+M

U12 -50kg

1) Matthew Gillespie - Pfeffer Judo Club

2) Cai James – Balmoral

3) Wyatt Mitchell – Balmoral

4) Joshua Rempel – Portage

U12 -55kg Male

1) Amaya Machaod – Nakamura

2) Belle McLean – Portage

3) Xanthe White – Portage

U12 +55kg Male

1) Daniel Ekosky – Selkirk

2) Callum Johnson – St. Boniface

3) Oliver Bures – Portage

U12 +55 Male

1) Anthony Costain-Starr – Portage

2) Jason Houle – Portage

3) Carter Masse – Selkirk

U12 -39kg Male

1) Gabriel Levac – St. Boniface

2) Tanner Dron – Southwest

3) Linkon Fenton – Portage

U12 -39kg Male

1) Aiden Hartroy – St. Boniface

2) Cole Kachur – Balmoral

3) Zachary Caners – Portage

U14 -36kg / -40kg combined (Female)

1) Marita Kroeker – Brandon

2) Kiandra Christ Bennell – Nakamura

U14 -57 / +57kg Combined (Female)

1) Emily Czosnek – Nakamura

2) Hannah Grobb – Selkirk

3) Havannah Ballantyne – Pfeffer Judo Club

U21 -55 / -73kg combined (Male)

1) Kadin Christ Bonnell – Nakamura

2) Kerwin Klywak – J+M

3) Dylaen Thiessen – Portage

U21 -63kg Female

1) Sasha Zigic – Makamura

2) Schaelyce Kopp – Selkirk

3) Melody Kroeker – Brandon

U18 -55kg Male

1) Dylan Tully – Nakamura

2) Kadin Christ Bonnell – Nakamura

3) Kerwin Klywak – J+M

U16 -50kg Male

1) Kelden Christ Bonnell – Nakamura

2) James Kreutzer – Southwest

U16 -63kg Female

1) Nina Zigic – Nakamura

2) Sage Pommer – West Kildonan

3) Aliyah Readman – Dryden

U16 +63kg Female

1) Rebecca Villa – Nakamura

2) Emma Bell – Dryden

U16 +60kg Male

1) Dylan Tully – Nakamura

2) Josh Marion – Dryden

U14 -42kg / -46kg combined (Male)

1) Cooper Groves – Dryden

2) Aries Tolentino – Nakamura

3) Parker Henderson – Portage

U14 -38kg Mal

1) Erik Olson – Portage

2) Curtis Ratzlaff – Brandon

U14 -60 / -66kg combined (Male)

1) Israel Hamraev – Hamraev Judo Club

2) Devlin Craik – Portage

3) Nicolas Villa – Nakamura

U14 -48 / -52kg combined (Female)

1) Tatidna Popova – Wolseley

2) Olivia Krynski – Portage

Senior Male Novice -90 / -100 / +100kg combined

1) David Sims – Nakamura

2) Michael Lampshire – Dryden

3) Robert Czosnek – Nakamura

Senior Male Novice -81 / -73kg Combined

1) Peter Huynh – Nakamura

2) Wade Campbell – Portage

3) Travis Ratzlaff – Brandon

Newaza -55 -66kg Lightweight

1) Riley Southby – Keisatsu

2) Kadin Christ Bonnell – Nakamura

3) Kerwin Klywak – J+M

Newaza Ladies Open

1) Sasha Zigic – Nakamura

2) Melody Kroeker – Brandon

3) Emma Bell – Dryden

Newaza Heavyweight Male

1) Franklin Martin – Selkirk

2) Travis Ratzlaff- Brandon

3) Michael Lampshire – Dryden

Newaza Middle-Weight Male

1) Gordon Templeton – Keisatsu

2) Aaron Haak – Selkirk

3) Chad Nykolashxn - Brandon