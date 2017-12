Portage Skating Club shines

Change text size for the story

Skaters with the Portage Skating Club found some success recently in Winnipeg. Results are listed below.

Calie Vanstone star 1 free skate bronze certificate

Casey Moffit star 2 free skate silver certificate

Talya Moffit star 3 free skate bronze certificate

Brooklyn Sawchuk Intro interpretive silver certificate and Star 4 free skate bronze medal

Sage Driedger interpretive silver certificate and Star 4 free skate silver medal

Alexa Moffit star 4 free skate 4th place

Payton Vanstone Star 4 free skate 5th place

Claudia McCartney gold interpretive silver medal and Star 8 free skate 6th place

Megan Hall gold interpretive gold medal and Gold free skate silver medal

Pic 1 - Left hand side Calie Vanstone right hand Casey Moffit

Pic 2 -Left hand side Talya Moffit right hand side Casey Moffit

Pic 3 - Left to right Claudia McCartney, Megan Hall, Brooklyn Sawchuk, Sage Driedger

Pic 4 - Left hand side Megan Hall right hand side Claudia McCartney

Pic 5 - Left to right Payton Vanstone, Sage Driedger, Brooklyn Sawchuk, Alexa Moffit

Pic 6 - Back left Payton Vanstone, back right Alexa Moffit, front left Sage Driedger, front left Brooklyn Sawchuk.

Pic 7 - Megan Hall